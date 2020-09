Gabriela Firea: De ce să nu se numere din nou buletinele de vot? Eu cred că avem cu toții acest interes, chiar dacă ierarhia va fi la fel (VIDEO)

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține că ar trebui renumărate voturile din Capitală, acuzând fraude la alegerile din 27 septembrie.

”Inadvertențe între cifrele din procesele verbale și ceea ce este pe site-ul AEP, deci foarte multe nereguli. Am văzut că, în sfârșit, avem un numitor comun. Domnul Orban a spus că și dumnealui are anumite informații că nu au fost lucrurile în regulă. Astăzi, am văzut că și domnul Dan, care toretic este declarat câștigător, spune că a fost dezavantajat, deci înseamnă că, în București, alegerile au fost fraudate. De ce să nu se numere din nou buletinele de vot? Eu cred că avem cu toții acest interes, chiar dacă ierarhia va fi la fel, dar măcar cetățenii au dreptul să știe adevărul și, din respect pentru democrație, cred că trebuie să accepte Guvernul să se numere din nou buletinele de vot din București, precum și în țară unde sunt astfel de suspiciuni”, a spus Gabriela Firea.

Știre în curs de actualizare

