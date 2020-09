Gabriela Firea, depre faptul că nu a dat declarații alături de liderii PSD în seara alegerilor: Nu am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez. Am obținut foarte multe voturi (VIDEO)

Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, susține că în seara alegerilor locale nu a fost prezentă alături de liderii PSD la sediul partidului pentru a da declarații după anunțatrea exit-poll-ului pentru că așa a decis echipa de comunicare a social-democraților.

Întrebată, marți dimineață, de reporteri, de ce nu a susținut o declarație de presă duminică seară, în momentul anunțării primelor rezultate ale alegerilor locale, Firea a răspuns: „Pentru că, în timpul săptămânii, s-a luat această decizie de către echipa de comunicare, să urmăresc exit-poll-ul la Primărie sau la PSD București și să se facă declarații de către conducerea națională în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat în toată țara, dacă ar fi fost un rezultat bun al exit-poll-ului, să vin în jurul orei 21.30, după declarațiile oficiale, să facem și noi, împreună, o declarație de presă. Eu nu fug de răspundere, nu am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez. Am obținut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea. (...) Eu vreau să văd caracatița când va ajunge domnul Dan și va chema caracatița la ședință. Nu există o caracatiță”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.