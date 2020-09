Gabriela Firea, despre eșecul de la alegeri: Campania negativă și total mincinoasă din online ne-a afectat foarte mult. Eu am făcut campanie pozitivă (VIDEO)

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține că eșecul său în alegerile locale are legătură în mare parte cu ceea ce ea numește ”campania negativă din online” care ar fi fost dusă împotriva sa de adversarii ei. Într-o declarație susținută marți dimineață în fața sediului PSD, Firea a spus că ea a dus o campanie pozitivă pe rețelele sociale și nu a făcut decât să-și prezinte realizările din timpul mandatului de primar general.

Gabriela Firea: Campania negativă din online și total mincinoasă ne-a afectat foarte mult

”Nu am ce să le reproșez primarilor de sectoare care au pierdut. (...) Și în cazul lor, și în cazul meu, din păcate campania negativă din online și total mincinoasă ne-a afectat foarte mult. (...) Diferența majoră este că eu am făcut campanie pozitivă în online, am prezentat filmulețe cu activitatea mea din cei patru ani, toate realizările. Dacă veți găsi ceva negativ pe pagina mea sau pe paginile mele oficiale, să-mi arătați. Mai mult, în ultima lună, pe YouTube, pe Insta și pe Facebook, orice deschideai erau cartoane și filmulețe împotriva mea care conțineau neadevăruri. Nu este normal”, a declarat Firea.

Firea: Acum, că am pierdut este eșecul meu. Eu mi-l asum

Totodată, aceasta a lansat un atac la adresa colegilor săi din zona de stânga, precizând că dacă ar fi câștigat alegerile, ei ar fi susținut că victoria aparține tuturor, însă acum, când este vorba despre un eșec, acesta este doar al ei.

„Toată lumea politică din zona de stânga și centru stânga ar fi spus că am contribuit cu toții și cu toții am arătat adevărurile din Capitală și am convins oamenii, și noi suntem adevărații învingători, echipa din București, familia de centru-stânga. Acum, că am pierdut este eșecul meu. Eu mi-l asum. Nu este nicio problemă, trebuie să avem demnitate și când pierdem, și când câștigăm”, a mai spus fostul primar ala Capitalei.

De asemenea, Firea s-a declarat convinsă că mandatul lui Nicușor Dan în fruntea Bucureștiului va fi marcat "doar de blocaje".

„Veți vedea că următorii patru ani vor fi marcați doar de blocaje la Primăria Capitalei, blocaje în sănătate, blocaje în infrastructură, în investițiile în transport, dar acest lucru s-a dorit și eu nu am altceva de făcut decât să îmi văd de drumul meu. Nu am luat o decizie dacă rămân în consiliul general sau voi candida pe o listă la Parlament”, a mai spus Gabriela Firea.