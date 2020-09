Gabriela Firea, despre rezolvarea problemelor cu apa caldă, în cei 4 ani de mandat: „Eu mă zbăteam să explic care au fost problemele Bucureștiului” (VIDEO)

Gabriela Firea a oferi o serie de declarații presei, în cursul zilei de 29 septembrie, în fața sediului PSD din Capitală. Întrebată de către jurnaliști de ce nu a rezolvat problema apei calde din București, primarul în funcție de declarat:

„Așa au fost acești patru ani, eu mă zbăteam să explic care au fost problemele Bucureștiului, ce ne nevoi avem, că bugetul este foarte mic comparativ cu complexitatea problemelor, iar presa fiduza doar ceea ce considera că este de interesa sau mai de can-can”, a declarat edilul Capitalei.

Întrebată ce soluții ar fi existat totuși pentru a remedia problemele pe care bucureștenii le-au resmițit la alimentarea cu apă caldă, primarul în funcție de declarat:

„Am spus și toate soluțiile, dar dacă vreți să le vedeți. Dacă nu vreți va rămâne așa cum spuneți dumneavostră”.

