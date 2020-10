Continuă controversele cu privire la modul în care s-au desfășurat alegerile în Capitală. De data aceasta social-democrații îi acuză pe cei de la USR-Plus că au furat voturile. Asta după ce mai multe imagini au fost publicate în spaţiul public de liderii PSD în care acuză că membrii ai USR ar fi umblat la sacii cu voturi. Într-o postare pe Facebook, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, îi acuză pe cei de la USR-PLUS că au umblat la saci, că i-au scos din sală, şi cere repetarea alegerilor.

”Noaptea ca hoții! Imagini șocante! Fraudă dovedită! Membri USR-PLUS cotrobăie în sala cu sacii plini cu voturi. Și chiar iau saci și îi scot din sală. Dacă organizam noi alegerile de o asemenea manieră penală, era toata lumea în stradă! Lucrurile nu pot rămâne așa! Trebuie informate toate organismele internaționale! Alegerile trebuie repetate!!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere ale unei încăperi a Biroului de Circumscripţie Electorală a Sectorului 1 se poate observa cum mai mulţi oameni umblă la sacii de voturi, în prezenţa Jandarmilor. Primul care a făcut publice imaginile a fost Dan Tudorache, învins în alegerile pentru Primăria Sectoului 1 de Clotilde Armand.

Jandarmerie susţin că sunt imagini care reprezintă procesul electoral şi că nu ar fi vorba de vreo fraudă, potrivit B1 TV.

Gabriela Firea îi acuză pe membrii USR-PLUS că au ”cotrobăit” într-o sală în care se aflau sacii plini cu voturi: ”Alegerile trebuie repetate!!”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.