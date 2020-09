Gabriela Firea lansează o provocare pentru candidații la Primăria Capitalei: „Bucureștenii trebuie să afle cum gândesc cu adevărat”

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, care candidează pentru un nou mandat din partea PSD, i-a întrebat pe contracandidații săi dacă, în caz că ajung într-o poziție de decizie, vor continua programul inițiat de ea prin care li se deconteaza cuplurilor infertile tratamentul FIV în valoare de 3.000 de euro. Firea a precizat că pune această întrebare deoarece unii dintre candidați au spus că programul li se pare o pomană și că trebuie desființat. Primarul General a mai afirmat că, datorită acestui proiect, în doi ani s-au născut aproape 500 de copii în București. În plus, peste 100 de sarcini sunt în evoluție.

Gabriela Firea lansează o „provocare” pentru candidații la funcția de Primar General

„Provocare pentru candidatii la postul de Primar General al Capitalei care, in lipsa de solutii si competente, se tin de glume puerile. Eu intreb serios: daca vor ajunge intr-o pozitie de decizie - primar, viceprimar sau consilier general -, vor sustine programul initiat de mine, prin care li se deconteaza cuplurilor infertile tratamentul FIV in valoare de 3.000 de euro? Program cu sprijinul caruia s-au nascut, in doi ani, aproape 500 de copii in Bucuresti si sunt in evolutie peste 100 de sarcini?

Intreb, pentru ca unii dintre ei au afirmat ca acest program reprezinta o pomana si ca vor face totul sa-l desfiinteze!

Cred ca bucurestenii trebuie sa afle cum gandesc cu adevarat toti candidatii la alegerile locale si ce planuri concrete au”, a scris Firea, pe Facebook.

Gabriela Firea, acuzații la adresa principalului contracandidat, Nicușor Dan

Pe 16 august, Gabriela Firea îl acuza pe Nicușor Dan (PNL-USR/PLUS), principalul ei contracandidat, că vrea să reducă drastic subvențiile pentru transportul public în comun și pentru termoficare. Asta ar însemna, a explicat Firea, ca un bilet să coste 6 lei, în loc de 1,5, iar căldura și apa caldă la un apartament cu trei camere să coste 600 de lei, în loc de 200.

„Avem peste 1,5 milioane de bucureșteni care folosesc zilnic transportul în comun și peste 1,5 milioane de români care sunt racordați la rețeaua de termoficare. Vă dați seama ce ar însemna aceste lucruri care sunt deja anunțate pentru bucureșteni. Asta înseamnă să-i aduce în stadiul de sărăcie extremă, să avem mult mai mulți șomeri și oameni săraci în București”, a declarat candidatul PSD, la acea vreme.

Ea l-a mai acuzat pe Nicușor Dan că vrea să lase fără ajutoare persoanele cu dizabilități.