Gabriela Firea consideră că este mai bine că a pierdut lupta pentru Primăria Capitalei, spunând că dacă ar fi primit un al dolilea mandat era imposibil de exercitat pentru ca nu ar fi avut susținere în Consiliul General al Municipiului București.

Gabriela Firea: E mai bine că se întâmplă lucrurile așa

Fostul primar al Capitalei a menționat, luni, într-o conferință de presă susținută pe pagina sa de Facebook, că majoritatea va fi asigurată de alianța de dreapta: PNL, USR și PLUS, considerând astfel că e mai bine că nu a câștigat un al doilea mandat.

”Majoritatea va fi asigurată de alianța de dreapta: PNL, USR și PLUS. Au mai mult de majoritate simplă. E mai bine că se întâmplă așa. Probabil că dacă aș fi primit al doilea mandat de la bucureșteni, acesta ar fi fost aproape imposibil de exercitat deoarece nu aș fi avut susținere în Consiliul General al Municipiului București, proiectele ar fi fost imposibil de realizat și orice proiect aș fi propus ar fi fost blocat. Tot ceea ce am realizat în acesti 4 ani s-a bazat pe o majoritate a Consiliul General PSD și ALDE. În chestiuni punctuale am primit și voturi de la PNL sau PMP. Deci, absolut, ar fi fost o situație delicate pentru următorii 4 ani”, a afirmat Firea.

Gabriela Firea a mai spus că a își dorește ca lucrurile în București să fie din ce în ce mai bune.

”Am venit astăzi (luni, n.r.) la primărie pentru a vorbi cu consilierii, angajații, cu cei cu care am putut să mă întâlnesc. Le-am urat mult succes în activitate, în perioada următoare. Am predat toate documentele care erau la cabinet. Vreau să las toate lucrurile în ordine, pentru că așa mi se pare normal (...) Eu îmi doresc foarte mult ca lucrurile în București continue să fie din ce în ce mai bune, din zi în zi, și voi contribui și eu cât voi putea la această stare de bine”, a adăugat ea.

”Nu am ce să îmi reproșez, decât că am vrut să fac foarte multe lucuri de-o dată și am început prea multe lucruri pe mai multe fronturi și acesta este, poate, un reproș (...) Las aici la Primăria Generală proiecte de 1 miliard de euro, fonduri europene, totul este asigurat, doar trebuie să fie atrași acești bani”, a mai spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea: Probabil că dacă aș fi primit un al doilea mandat, era imposibil de exercitat (VIDEO)

Gabriela Firea, despre ce ar fi condus la înfrângerea de la alegerile locale: „Cred că a fost un cumul de factori”

Aceasta crede că un cumul de factori a dus la înfrângerea alegerilor locale. Între ea și Nicușor Dan sunt aproape 5 procente diferență.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

„Sunt aproape 5 procente diferență între mine și principalul contracandidat. Acum 4 ani am câștigat cu 12 procente distanță. Cred că a fost un cumul de factori, dar nu aveam să închei această declarație, fără să vă spun un sentiment pe care l-am avut și aseară și astăzi, așa cum știți, dreapta s-a unit. Avem trei partide, PNL, USR și PLUS care au susținut același candidat tocmai pentru a maximiza șansele. În zona cealaltă, centru stânga nu s-a reușit, această coagulare a forțelor. Am fost dezbinați și nu din vina mea”, a declarat Firea.