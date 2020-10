Gabriela Firea: Voi merge mai departe în justiție. Avem dovezi că au fost aranjate multe voturi. Nimeni nu mai vrea să le numere, totul se închide azi

Gabriela Firea susține că i-au lipsit doar 30 de mii de voturi pentru a câștiga alegerile locale pentru Primăria Capitalei și că dintr-un calcul ar rezulta câte procese verbale trebuiau modificate – „așa cum s-a intervenit pe ele cu carioca sau pix mai gros” – și câte voturi pentru ea „trebuiau trecute fără temei la nule”. „Doar 25 în fiecare secție”, spune primarul general în funcție, care a declarat că „au fost «aranjate» mult mai multe” și că are dovezi în acest sens, precizând că, deși „nimeni nu vrea să le mai numere”, va merge mai departe în justiție.

Gabriela Firea anunță că merge mai departe în justiție: „Voi încerca, după puterile mele, să apăr voturile cetățenilor”

În acest context, Gabriela Firea le-a mulțumit celor care au votat-o: „O imbratisare, o floare si mii de multumiri celor 250 de mii de bucuresteni care m-au votat! Va voi purta in suflet toata viata! Din pacate, din cei un milion opt sute de mii de alegatori inscrisi in liste, au participat la vot doar 650 de mii. Pentru a-mi fi continuat activitatea si proiectele, ne-au lipsit doar 30 de mii de voturi - foarte putin raportat la cele aproape doua milioane de bucuresteni cu drept de vot”.

„Puteti calcula, avand 1200 de sectii de votare, cate procese verbale trebuiau modificate, asa cum s-a intervenit pe ele cu carioca sau pix mai gros, si cate voturi exprimate pentru mine trebuiau trecute fara temei la nule - doar 25 in fiecare sectie. Si au fost «aranjate» mult mai multe! Avem dovezi! Sunt mii de astfel de voturi anulate la BEM. Nimeni nu mai vrea sa le numere, totul se inchide azi, s-a pus capac peste adevar. Ce voi face in continuare? Voi incerca, dupa puterile mele, sa apar voturile ceratenilor, adica esenta democratiei”, a scris Gabriela Firea, sâmbătă, pe Facebook.

Social-democrata consideră că lupta este „inegală”: „Ei, cu toate institutiile statului de partea lor, cu toate butoanele vizibile si invizibile. Eu, cu oamenii alaturi dar fara forta persuasivo-institutionala”.

„Voi merge mai departe in justitie dar, la cum arata lucrurile... in fine, daca tot au castigat prin frauda, masluire, viciere, macar sa se apuce de treaba. Doresc binele acestui oras, prin urmare sper ca promisiunile din campanie sa fie puse rapid in aplicare. Schemele de marketing si PR, precum marea realizare care este deschiderea unei usi, anularea targului de Craciun gratuit pentru a face loc unuia cu plata la intrare, anuntarea avariilor - ceea ce se facea si pana acum, publicarea actelor - sunt toate pe site si din timpul meu, concedierea unor oameni, etc, nu vor tine loc adevaratelor realizari pe care le astepta cei care au votat candidatul providential de dreapta”, a adăugat Gabriela Firea.

Ea susține, printre altele, că „PNL a tăiat premeditat din banii cuveniți bucureștenilor”.

„Aproape un an de zile, de cand este la guvernare, PNL a taiat premeditat din banii cuveniti bucurestenilor! Ca sa ne aduca in sapa de lemn! Si acum ies si spun ca sunt datorii! Lucru asupra caruia am atras atentia zi de zi, spunand ca acesta va fi efectul masacrarii bugetului de catre guvern : creditul furnizor, viata pe datorie. Nu au inventat ei apa calda in materie de finante! Ei au oprit-o doar intentionat pe tot parcursul verii, ca sa fie lumea furioasa pe mine. Elcen (guvern) produce energia termica si o poate furniza prin Cet-uri cu taraita (pe timpul meu) sau normal, cum fac acum, dupa ce au castigat prin minciuna, manipulare si frauda”, a mai adăugat Gabriela Firea.

Alegerile locale din România s-au desfășurat duminică, 27 septembrie, la închiderea urnelor prezența la vot a fost de 46,02%.

