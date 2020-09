Gabriela Szabo, consilier județean în județul Ilfov / „Trebuie oameni de sport care să vorbească limbajul sportului și să îl înțeleagă”

Fosta campioană la atletism, Gabriela Szabo, și-a adjudecat funcția de consilier județean în județul Ilfov, candidând la alegerile locale din partea PSD.

„Candidez la Consiliul Județean Ilfov. Trebuie oameni de sport care să vorbească limbajul sportului și să îl înțeleagă, dar și să îi atenționeze pe cei care încearcă să schimbe ceva. Eu și Elisabeta Lipă ne implicăm foarte mult în partea administrativă”, anunța fosta sportivă înainte de alegeri.

Gabriela Szabo, consilier județean în județul Ilfov

„Am candidat din partea PSD pentru funcția de consilier județean, am fost prima pe listă susținută de partid. Am fost aleasă consilier județean în urma voturilor, însă așteptăm să se finalizeze întregul proces de votare, ne pronunțăm după”, a declarat fosta sportivă pentru FANATIK.RO.

Gabriela Szabo a fost desemnată, în 1999, cea mai bună atletă a lumii și cea mai bună sportivă a Europei, după recordul mondial stabilit la 2.000 m, în 1998, și la 5.000 m, în 1999, la Dortmund.

Aceasta a fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din anul 2000, la proba de 5.000 m, și cu bronz și respectiv argint la proba de 1.500 m, de la Jocurile Olimpice din 1996 și 2000. A fost de 11 ori campioană mondială, dintre care 3 titluri de campioană mondială universitară, 4 de campioană mondială în sală și 3 de campioană mondială în aer liber la seniori. A mai obținut un titlu de campioană mondială la junior. De asemenea, a fost și vicecampioană olimpică la Atlanta, la 1500 de metri.

În mai 2005, Gabriela Szabó și-a anunțat retragerea din sportul profesionist. Din anul 2013, deține și titlul onorific de Ambasador al turismului Românesc alături de alte 7 personalități din viața culturală și sportivă românească.

În Guvernul Ponta, în 2014, Gabriela Szabó a fost numită ministrul Tineretului.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

Dumitru Dragomir, consilier al Muncipiului București

O altă fostă personalitate din sportul românesc ocupă acum funcția de consilier, în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (74 de ani), și-a asigurat un loc în Consiliul General al Muncipiului București, candidând tot pe listele PSD.

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală, am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți că mine, era altceva. Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treaba bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treaba împreună", a declarat Dumitru Dragomir pentru gsp.ro, întrebat dacă va renunța la acest post, la fel ca antrenorul Daniel Pancu.

Antrenorul echipei Poli Iași, Daniel Pancu, a anunțat că renunță la funcția ce i-a fost atribuită, aceea de consilier PSD în cadrul Consiliului General al Capitalei.

Fostul jucător al naționalei și al Rapidului a menționat că va rămâne doar antrenor la Poli Iași, nefiind interesat de cariera politică. ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

„Nu, nu se pune problema să preiau funcţia la Consiliul General al Capitalei. De ce? Păi, ar însemna să iau banii cam degeaba pentru că aş fi nevoit să lipsesc de prea multe ori. Să ştiţi că am făcut-o dezinteresat pentru că îi apreciez foarte mult pe cei care m-au convins, iar când am luat decizia să candidez eram în Bucureşti, cu destul timp liber.

Acum chiar nu se poate şi cred că nu ar fi ok pentru cei de la Poli Iaşi ca eu, în loc să mă concentrez pe echipa, să stau pe drumuri sau cu gândul în altă parte. Sunt trup şi suflet cu Poli Iaşi”, a declarat Daniel Pancu.