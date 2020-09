Guvernul pregătește noi măsuri privind organizarea alegerilor locale: Ce reguli trebuie să respecte alegătorii în ziua votului (VIDEO)

Guvernul va aproba în ședința de luni prelungirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiei de coronavirus, precum și o serie de reguli privind desfășurarea alegerilor locale, programate pentru data de 27 septembrie. Pe ordinea de zi a ședințeu Executivului figurează proiectul de Hotărâre ”privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19”.

Tot luni, Guvernul va adopta și noi măsuri de relaxare, printre acestea numărându-se și permisirea organizării de mitinguri electorale sau demonstrații, cu un număr limitat de participanți și respectarea regulilor de distanțare și protecție sanitară.

„S-a votat propunerea către Guvern a măsurilor care să fie luate în timpul campaniei și în ziua votului. Subliniez aspecte precum permisiunea de a se desfășura nu numai mitingurile electorale, ci și demonstrațiile, în limita de 100 de persoane și respectând măsurile de igienă stabilite. Iar la secțiile de vot s-au adăugat, pe lângă măsurile de port mască și distanțare, și obligativitatea ca la intrarea în secțiile de vot și la ieșirea din secțiile de vot să se dezinfecteze mâinile”, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, în debutul ședinție de Guvern.

În acest context, premierul Ludovic Orban a cerut ca în actul normativ să existe precizări clare cu privire la posibilitatea ca persoanele infectate cu coronavirus sau cele aflate în izolare să poată solicita urna mobilă pentru a-și exprima opțiunea electorală la alegerile locale.

„În ordinul comun trebuie clarificată procedura pentru cei care sunt bolnavi de COVID sau sunt izolați la domiciliu, trebuie să fie foarte clară procedura de solicitare a urnei mobile, pentru că urna mobilă trebuie să le asigure tuturor exercitarea dreptului la vot”, a spus Ludovic Orban.

Totodată, Raed Arafat a precizat că s-a luat decizia ca, în ziua votului, fiecare alegător să introducă actul de identitate în tableta care citește datele, astfel limitându-se contactul personalului secțiilor cu obiectele votanților.

„S-a mai introdus o clarificare la solicitarea colegilor de la STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale – n.r.), în sensul în care cei care au carte de identitate vor introduce personal cartea în fanta de la tabletă sau de la aparatul care o citește, iar cei care au buletine vechi - pentru că mai există persoane cu buletine vechi – datele vor fi prelucrate manual, cu deinfecția mâinilor lucrătorului”, a mai spus șeful DSU.

O altă decizie care va fi cuprinsă în Hotărârea Guvernului privind prelungirea stării de alertă se referă la eliminarea restricțiilor privind desfășurarea sporturilor de contact.

”În acest moment, nu mai figurează sporturile de contact la interdicții”, a anunțat Arafat.

