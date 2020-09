Incidente ALEGERI LOCALE 2020 | Încăierare între reprezentanții PSD și PNL, în Argeș. Miza: adeverințele medicale pentru urna mobilă (VIDEO)

Incidentele se numără primele în ziua alegerilor locale. Nici nu se deschiseseră secțiile de vor și susțănătorii celor mai mari partide din România au pornit răfuiala, într-o comuncă argeșană. Mai exact, reprezentanția i PSD și PNL s-au îmbrânzit, sâmbătă seară, într-un cabinet medical unde se scoteau, noaptea, adeverinșe pentru urna mobilă, transmite Libertatea.

Social democrații îl acuză pe primarul liberal din Bârla, Gheorghe Voicu, că oferea, prin intermediul doctoriței Rodica Ghițulescu, consilier local în comună, adeverințe medicale pentru folosirea abuzivă a urnei mobile. Astfel că, aceștia au dat buzna în cabinetul medicului în timp ce medicul dădea adeverințe. iberali spun că veniseră, în grup, la un consult. Spiritele se încing, se ajunge la îmbrânceli și la pumni.

Toată scena a fost filmată și postată pe internet.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.A văzut pe stradă un cerșetor cu un munte de bani în față. S-a apropiat de el și nu i-a venit să creadă când a aflat cine este