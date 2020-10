Judecătorii de la Curtea de Apel București a respins, luni, cele 52 de contestații despuse cu privire la mandatul câștigat de Nicușor Dan în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020. După ce instanța va comunica decizia, Nicușor Dan poate depune jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Instanța a luat această decizie în condițiile în care apelurile, venite din partea unor foști sau actuali consilieri PSD, au fost depuse după expirarea termenului legal.

Conform procedurilor, după ce instanța va comunica decizia, Nicușor Dan poate prelua, în mod oficial, funcția de primar general al Bucureștiului. Acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, joi sau vineri.

De altfel, primarul ales al Capitalei a declarat că se așteaptă ca instanța să respingă cererile și să-i valideze mandatul de edil general, precizând că aceste contestații sunt, de fapt, doar un mod de a se trage de timp și de a amâna instalarea în fruntea Primăriei Capitalei.

”Este o oarecare confuzie, pentru că multă lume are impresia că eu sunt primar de o lună de zile, când nu am avut niciun fel de atribuții. Conform legii, primarul în funcție este cel care a fost ales în 2016, Gabriela Firea, și o să fie până joi, vineri, când o să fiu instalat, deci responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în București îi revine până atunci. (...) E pur și simplu o tragere de timp. Sunt 52 de apeluri, că e vorba de apel la o hotărâre a tribunalului, toate sunt copy-paste una din cealaltă, inclusiv copiază greșeli de ortografie, și sunt teoria asta conspiraționistă a PSD, aceeași poveste, cu saci, cu cine a intrat în camera în care erau sacii cu voturi... Lucrurile sunt foarte clare, au fost peste 30.000 de voturi diferență, nu e niciun fel de problemă”, a explicat Nicușor Dan, duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

Totodată, primarul ales a precizat că cele 52 de contestații nu au la bază nicio probă solidă, adăugând că, cel mai probabil, își va putea prelua în mod oficial mandatul în a doua jumătate a acestei săptămâni.

„Am văzut toate cele 52 de apeluri, pentru că evident că sunt vizat în acest dosar, și nu există niciun fel de probă. Se face trimitere la articole din ziar, care spun tot felul de lucruri, deci acțiunile acestea nu au nicio bază. Procesul în instanță, în care se vor judeca cele 52 de apeluri, va avea loc mâine, la amiază, la ora 12, la Curtea de Apel, și sunt convins că rezultatul va fi cel normal, firesc la o lună de la alegeri. Învestirea probabil că va fi joi, vineri”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, candidat independent sprijint de PNL și USR-PLUS, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei din 27 septembrie cu 42,81% (282.631 de voturi), învingând-o pe principala sa adversară, primar în funcție, Gabriela Firea (PSD), care a obținut 37,97% (250.690 de voturi).

