Ioan Turc a câștigat funcția de primar al Bistriței: „Mă angajez că tot ceea ce am spus în campania electorală va deveni realitate”

Ioan Turc, președintele PNL Bistrița-Năsăud, a câștigat funcția de primar al municipiului Bistrița, cursa în care a reprezentat alianța electorală formată de liberali cu USR-PLUS. Rezultatul este confirmat atât de numărătoarea paralelă a liberalilor, cât și de cea a social-democraților, potrivit Agerpres.

La finalul alegerilor locale din 2020, în noaptea de dumincă spre luni, Ioan Turc a organizat o conferință de presă pe pietonalul din centrul istoric al municipiului Bistrița, în fața sediului PNL. Cu această ocazie, el le-a promis cetățenilor că va respecta toate promisiunile făcute în campania electorală.

„Le mulţumesc bistriţenilor pentru faptul că au înţeles că oraşul are nevoie de o restartare. Le mulţumesc celor din echipa mea, oameni extraordinari. (...) Doresc să le spun bistriţenilor faptul că începe o perioadă grea de muncă. Îi asigur că toată energia mea o voi pune în slujba comunităţii. Le promit şi mă angajez că tot ceea ce am spus în campania electorală va deveni realitate. Bistriţa va deveni un exemplu de bune practici în Ardeal şi în România. (...) Le mulţumesc mult oamenilor care au ieşit la vot - în primul rând celor care m-au votat, dar nu numai, le mulţumesc şi celor care au ieşit la vot şi nu m-au votat. Aşa este cinstit în democraţie, oamenii au opţiuni. Am să le dau ocazia ca, peste patru ani, să mă voteze într-un număr mult mai mare”, a afirmat Ioan Turc.

Primarul PSD care a ocupat funcția în ultimii 12 ani, Ovidiu Crețu, nu a mai candidat pentru un nou mandat. Astfel, principalul contracandidat al liberalului a fost Cristian Niculae, candidatul „Alianţei pentru Bistriţa" (PSD-ALDE-UDMR-Pro România).

Liderul județean al PNl a vorbit și despre câştigarea primăriilor în oraşul Năsăud şi comunele Petru Rareş, Şanţ şi Rebra, despre care a spus că pentru el „reprezintă un motiv de bucurie uriaşă", și a mai menționat că există şi alte primării unde liberalii s-au impus, dar că aşteaptă rezultatele finale pentru a le anunţa.