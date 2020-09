Ioana Constantin, candidatul PMP la Primăria Sector 1, a votat la primele ore ale dimineții: „Am votat pentru a relua proiectele de dezvoltare, pentru Sectorul 1 pentru a reda vitața fiecărui cartier” (VIDEO)

Candidatul PMP la Primăria Sectorului 1, Ioana Constantin, a votat la rândul său la primele ore ale dimineții.

„Am votat pentru ca Sectorul 1 să redevină capitala Capitalei. Am votat pentru a relua proiectele de dezvoltare, pentru Sectorul 1 pentru a reda vitața fiecărui cartier din Sectorul 1. Bucureștiul, Capitala noastră are nevoie de competență și îi îndemn pe bucureșteni, pe locuitorii din Sectorul 1, dar și pe românii din toată țara să meargă la vot”, a declarat Ioana Constantin.

Peste 18 milioane de alegători sunt chemați astăzi la urne pentru a-și alege primarii, conisilierii locali dar și președintele consiliului județean și consilierii județeni pentru următorii 4 ani.

