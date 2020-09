Ioana Constantin (PMP): Și eu acuz o fraudă la Sectorul 1. Cred că e necesară renumărarea voturilor, care ar putea schimba fundamental rezultatul (VIDEO)

Ioana Constantin, care a candidat din partea PMP, a adus și ea acuzații de fraudă în ceea ce privește alegerile locale din Sectorul 1 al Capitalei și crede că e necesară renumărarea voturilor. „Am avut și eu contestații în secții de vot, am avut și eu secții cu 0 voturi și apoi s-au descoperit voturile”, a subliniat ea, adăugând că își imaginează „că o renumărare a tuturor voturilor ar schimba fundamental rezultatul”.

