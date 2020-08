Ioana Constantin (PMP): Traian Băsescu poate să obțină un scor de peste 30% și poate chiar să câștige Primăria Capitalei, așa cum arată evoluția sondajelor (VIDEO)

Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP și candidat al partidului pentru funcția de primar al Sectorului 1, a declarat luni, în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Tudor Mușat, că potrivit evoluției sondajelor de opinie, fostul președinte Traian Băsescu are șanse să obțină un scor de peste 30% la alegerile pentru Primăria Capitalei și poate chiar să câștige cursa electorală pentru postul de edil general al Bucureștiului.

”Traian Băsescu este în această competiție împotriva Gabrielei Firea, a spus acest lucru. Noi suntem cam cu 40 de zile înainte de alegeri, nici măcar nu a început campania electorală propriu-zisă. Eu vă spun că Traian Băsescu poate să obțină un scor de peste 30% și poate chiar să câștige Primăria, așa cum arată evoluția sondajelor, pe care, de altfel, președintele Băsescu le-a prezentat, evoluția sondajelor din ultimele săptămâni, de când și-a anunțat intenția de a candida.

Din punctul nostru de vedere, USR-PLUS nu reprezintă dreapta. Eu chiar nu înțeleg această expresie cu «dreapta modernă». Președintele Traian Băsescu a fost primar al Bucureștiului. De când a plecat domnia sa există foarte multe proiecte care nu s-au terminat la nivelul Bucureștiului, multe dintre ele uitate prin sertarele Primăriei. Nu există, în momentul de față, niciun alt candidat care să cunoască mai bine problemele Bucureștiului și soluțiile care pot rezolva aceste probleme.

Președintele Traian Băsescu va vorbi despre proiecte pentru Capitală, despre ce au nevoie cetățenii, nu despre răfuiala politică, ceea ce vedem acum între Gabriela Firea și Nicușor Dan”, a declarat Ioana Constantin.

