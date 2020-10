Ioana Constantin (PMP): Văd o schemă mai largă de fraudare a votului la nivelul Capitalei, sunt foarte multe asemănări între sectoare / Eu am o problemă cu ambele tabere în acest moment (VIDEO)

Ioana Constantin, candidata PMP, a comentat situația de la alegerile locale din Sectorul 1, joi, în direct pe B1 TV, și susține că „în toate secțiile sunt probleme mari”, pentru că și ea a făcut aproape 20 de contestații și a găsit „diverse voturi rătăcite”.

