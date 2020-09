Ionel Adetu (PMP) vrea să câștige Primăria Brăilei: „Candidez pentru a avea o administrație locală care să cheltuiască în mod transparent banii publici” (VIDEO)

Ionel Adetu, candidatul PMP la Primăria Municipiului Brăila, a declarat că vrea să câștige alegerile din 27 septembrie pentru a le da brăilenilor o administrație prietenoasă, transparentă și atentă la cheltuirea banului public.

„Locuiesc, trăiesc și muncesc în Brăila. Îmi doresc din tot sufletul să trăim într-un oraș curat, frumos, în siguranță, de care tinerii și seniorii noștri să fie mândri. Firesc, se pune întrebarea de ce candidez. Candidez pentru a avea o administrație publică locală care să cheltuiască în mod transparent banii dumneavoastră. Candidez pentru a avea o administrație publică locală care să vă asculte, să fie în mijlocul dumneavoastră, al cetățenilor. Candidez pentru o administrație publică locală mai puțin costisitoare și eficientă. Pe 27 septembrie, vă așteptăm la vot să votați Partidul Mișcarea Populară. Votați poziția 1 pe buletinul de vot pentru primar și poziția 2 pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Municipal. De acum încolo decidem împreună”, le-a transmis brăilenilor Ionel Adetu, candidatul PMP la Primăria municipiului.

