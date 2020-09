Președintele Klaus Iohannis a votat duminică, la alegerile locale, la Liceul Jean Monnet din Capitală. Șeful statului s-a prezentat la urne în jurul orei 9.30, iar după ce și-a exprimat opțiunea electorală a ținut să le transmită românilor că este foarte important să meară la vot pentru a-i alege pe cei care se vor afla în fruntea comunităților lor în următorii patru ani.

„Este o zi foarte importantă astăzi. Astăzi ne alegem primarii consilierii locali, conducerile județelor. Întotdeauna când sunt alegeri este foarte important să mergem la vot, să nu lăsăm pe alții să decidă în locul nostru. Astăzi, când alegem pe cei care conduc comunitățile în care trăim este foarte important să-i alegem pe cei care pot face ceva pentru comunitate. De ei depinde cum arată spitalul, școala, dacă drumurile sunt bine întreținute, dacă parcurile sunt întreținute, dacă traficul este asa cum trebuie. Va invit pe toți, mergeți la vot!”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.