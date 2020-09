Klaus Iohannis, despre alegerile locale: Așteptarea mea este ca PNL să obțină cele mai multe mandate pe care le-a obținut vreodată (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis spune că se așteaptă ca, la alegerile locale din 27 septembrie, PNL să onbțină un rezultat record, iar PSD să nu mai dețină jumătate dintre pozițiile din administrația locală. În conferința de presă pe care a susținut-o miercuri, la Palatul Cotroceni, șeful statului s-a referit și incidentele care au avut loc în timpul campanieie electorale, precizând că își dorește să se ajungă la un moment dat la situația în care candidații să nu mai dea dovadă de „excese” în confruntările cu adversarii politici.

”În orice campanie au fost excese și eu îmi doresc să nu mai fie. Sper să prindem vremurile în care politicienii își vor prezenta ofertele, nu înjurăturile. PNL este, fără doar și poate, cel mai important partid azi pe scena politică și trebuie să demonstreze acest lucru și la alegerile locale. Mă aștept la un rezultat record din partea PNL, mă aștept să aibă mai multi aleși locali, primării decât au avut vreodată în ultimii 30 de ani. PSD ocupă peste jumătate din pozițiile din administrația locală și mă aștept să nu mai ocupe jumătate. Există tot felul de sondaje care arată votul politic, dar la locale contează și persoana candidatului. Așteptarea mea este ca PNL să obțină cele mai multe mandate pe care le-a obținut vreodată”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.