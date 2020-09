Klaus Iohannis, despre cetățenii care vor prezenta simptome de COVID-19 la intrarea la vot: Trebuie luate măsuri speciale. Niciun alegător să nu se trezeacă infectat, nimeni din comisie să nu fie pus în pericol (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, că în acest moment soluția avută în vedere pentru alegătorii depistați cu simptome specifice infecției cu noul coronavirus la secțiile de vot este cea a amenajării unei cabine speciale. Șeful statului a menționat însă că, în acest sens, se poartă în continuare discuții cu experții.

Întrebat dacă accesul la vot al persoanelor cu febră se va face într-o cabină specială sau se ia în calcul și varianta urnei mobile, Klaus Iohannis a răspuns: „Am discutat această chestiune și cu premierul, și cu ministrul Sănătății și o să mai discutăm. Este o situație foarte specială și întreaga pandemie mă îngrijorează, dar asta nu înseamnă că stăm îngrijorați și nu facem nimic. Soluția menționată, cu o cabină special destinată persoanelor cu anumite simptome, este deocamdată soluția în discuție, va fi discutată cu specialiștii și în scurt timp vom avea cele mai clare soluții. Și aici este nevoie de foarte multă atenție. Pandemia nu dispare până la alegeri și trebuie să avem cu toții grijă de noi și de ceilalți, trebuie luate măsuri sanitare speciale, în așa fel încât niciun alegător să nu se trezeacă infectat din localul de vot, nimeni din comisie să nu fie pus în pericol. Sunt convins că aceste probleme se vor rezolva”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.