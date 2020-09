Klaus Iohannis îndeamnă românii să iasă la vot: „De cei care vor câştiga depinde ca şcoala şi spitalul din localitatea în care trăim să fie modernizate, drumurile să fie reparate” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj video, prin care i-a îndemnat pe români să iasă la vot la alegerile locale de duminică, respectând măsurile de protecție sanitară, menite să prevină răspândirea infecției cu coronavirus. Șeful statului a subliniat că acest scrutin este extrem de important, pentru că de rezultatul lui depinde modul în care vor arăta comunităile noastre pe viitor.

Iohannis a subliniat că modul în care vor arăta comunitățile noastre și șansele de a vedea rezolvate problemele precum cele de trafic depind de rezultatul alegerilor locale de duminică: „În această duminică, pe 27 septembrie, mergem la urne pentru a decide cui încredinţăm responsabilitatea administrării comunităţilor noastre. De ce este această alegere atât de importantă? Pentru că de cei care vor câştiga depinde ca şcoala şi spitalul din localitatea în care trăim să fie modernizate, drumurile să fie reparate şi problemele de trafic rezolvate”.

Președintele Klaus Iohannis a mai afirmat că nu ar trebui să ne facem griji că ne vom infecta cu SARS-CoV-2, atât timp cât respectăm măsurile sanitare deloc complicate: „Dacă toată lumea va respecta câteva reguli de bază, care în esenţă se rezumă la purtarea corectă a măştii de protecţie, păstrarea distanţei, evitarea aglomerărilor, igiena mâinilor şi dezinfectarea obiectelor folosite în comun, atunci riscul infectării în secţiile de votare este redus la minimum”.

„Vă încurajez, dragi români, mergeţi la vot în număr cât mai mare şi alegeţi-i pe cei care pot să facă ceva pentru dezvoltarea oraşului sau a comunei în care trăiţi”, a transmis Klaus Iohannis, în videoclip.

Mesajul video este compus din colaje de la conferinţa de presă pe care a susţinut-o miercuri.

