Klaus Iohannis: PNL a obținut un scor istoric. Felicitări! Sunteți azi cel mai mare partid din România! (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că rezultatul PNL la alegerile locale este unul istoric. Șeful statului a precizat că numărul mare de primării și consilii câștigate de liberali demonstrează că românii au apreciat munca acestora și responsabilitatea de care au dat dovadă mai ales de când a izbucnit epidemia de coronavirus.

Iohannis a mai spus că rezultatele scrutinului mai arată că românii au apreciat performanțele administrațiilor liberale din anumite orașe și vor ca acestea să fie multiplicate în cât mai multe comunități.

„Pentru PNL, e un scor istoric, cea mai bună performanță electorală din ultimii 30 de ani Felicitări! Sunteți azi cel mai mare partid din România! V-ați câștigat credibilitatea prin muncă și prin responsabilitatea cu care v-ați asumat gestionarea celei mai grave crize pe care o traversează România.

Votul arată că administrațiile liberale de succes sunt exemple pe care oamenii le doresc preluate în cât mai multe lcoalități”, a declarat Iohannis.

