Klaus Iohannis: „Românii au dat un vot de blam la adresa minciunii, dezinformării, stagnării și incompetenței ridicate timp de decenii la nivelul de politici de stat de către PSD” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că rezultatele alegerilor locale marchează o victorie a Dreptei politice. Votul dat duminică de români a mai fost unul pentru seriozitate și pentru „o direcție nouă, a bunului simț, a respectului față de cetățean, a democrației”.

Totodată, a mai ținut să precizeze șeful statului, alegătorii s-au folosit de alegerile locale pentru a taxa PSD pentru minciunile și incompetența de care a dat dovadă: „Votul de ieri a reprezentat, totodată, și un vot de blam la adresa minciunii, dezinformării, stagnării și incompetenței ridicate timp de decenii la nivelul de politici de stat de către PSD, care a pierdut ieri inclusiv acolo unde mulți baroni pesediști se credeau invincibili”.

„Pentru ca România să se modernizeze, epoca PSD trebuie să se încheie definitiv. Victoria dreptei la alegerile locale este una deosebit de importantă, fără precedent, dar este doar o victorie de etapă”, a mai afirmat Iohannis.

Președintele a profitat de ocazie ca să încurajeze partidele de Dreapta să continue dialogul, pentru a avea un rezultat bun și la parlamentare, astfel încât viitoarea guvernare să fie una responsabilă și cu soluții la problemele României.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.