Klaus Iohannis: S-a conturat o nouă realitate politică, cea în care PNL și USR devin forțele schimbării în bine, iar PSD trece în opoziție (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut că alegerile locale de duminică au marcat o victorie majoră a Dreptei. PNL și USR sunt acum principalele forțe, cele care vor aduce schimbarea în bine, pe când PSD, care a înregistrat un rezultat foarte slab, trece de acum în opoziție.

„A fost și o victorie majoră a Dreptei. S-a conturat o nouă realitate politică, cea în care PNL și USR devin forțele schimbării în bine, iar PSD trece în opoziție. Unul dintre cele mai slabe rezultate pentru PSD. E un val începul la referendumul pe Justiție convocat de mine anul trecut, care a continuat cu căderea Guvernului PSD și rezultatul alegerilor prezidențiale”, a declarat Iohannis.

„Administrația publică locală trebuie reconstruită pe piloni fundamentali precum transparență, integritate, profesionalism”, a mai ținut să precizeze șeful statului.

