Lucian Bode: PNL a câștigat alegerile în județul Sălaj după 16 ani. E un moment istoric / Infrastructura va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia României (VIDEO)

Lucian Bode, președintele PNL Sălaj, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că liberalii au câștigat județul Sălaj după 16 ani în care acesta a fost condus de PSD și „lăsat în coada tuturor clasamentelor”. Bode a spus că acesta este un moment istoric și de bucurie pentru PNL, dar care vine la pachet cu multe responsabilități și angajamente luate de liberali. Lucian Bode, care este și ministru al Transporturilor, a afirmat apoi că Sălajul își va reveni economic și cu sprijinul Guvernului Orban, care deja a luat mai multe decizii importante în domeniul infrastructurii, decizii ce vin și în spirjinul acestui județ.

Lucian Bode a afirmat că la alegerile de diminică PNL a câștigat în Sălaj după 16 ani de administrație PSD care sărăcit județul.

„PNL a câștigat alegerile în județul Sălaj după 16 ani de administrație PSD-istă care, din păcate, a lăsat județul Sălaj în coada tuturor clasamentelor, că vorbim de nivelul veniturilor, că vorbim de numărul de locuri de muncă, că vorbim de dezvoltare în general. Da, venim după 16 ani de guvernare PSD-istă, dar venim în județul care a dat României oameni politici care au influențat decisiv destinul României Mari. Pe lângă Iuliu Maniu și Corneliu Coposu, i-aș aminti pe Simion Bărnuțiu și Gheorghe Pop de Băsești. În cei 30 de ani de la Revoluție, nu am avut niciun președinte de Consiliu Județean ales uninominal cu apartenență la Dreapta politică. Au condus o vreme țărăniștii, 1996 - 2000, 2000 - 2004, dar aleși indirect, din lista de consilieri”, a declarat liderul PNL Sălaj, pentru B1 TV.

Bode a mai spus că acesta este un moment istoric pentru PNL și o mare bucurie, dar una care vine la pachet cu angajamente și responsabilități.

„Acum e un moment istoric pentru PNL și pentru Sălaj, dar acest moment ne obligă extrem, extrem de mult. Administrația județeană are de acum o conducere liberală și un parteneriat solid cu Guvernul liberal. Eu cred că vor urma de acum patru ani de muncă, patru în ani în care va trebui să demonstrăm fiecărui cetățean în parte că toate asumările din campania electorală sunt pentru noi obiective și nu simple promisiuni. Sunt patru ani în care echipa liberală va trebui să demonstreze că județul Sălaj se poate alinia la standardele administrației liberale din județele vecine. Știți foarte bine că suntem între Cluj și Bihor. Suntem într-o relație deosebit de bună cu doi lideri politici extrem de apreciați la nivel național, mă refer la Emil Boc și la Ilie Bolojan. Pe această axă de dezvolatre a vestului, vrem să ne încadrăm că avem toate condițiile să o facem”, a mai afirmat Lucian Bode.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!