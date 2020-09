Lucian Romașcanu (PSD) a pledat pentru renumărarea voturilor la Sectorul 1: „Dacă există minime obiecțiuni, ar trebui ca acestea să fie infirmate sau confirmate de o renumărare” (VIDEO)

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a vorbit, marți seară, în direct pe B1 TV, despre situația iscată la alegerile locale din Sectorul 1 al Capitalei, ocazie cu care a pledat pentru renumărarea voturilor, o procedură prevăzută „de lege și normală în asemenea cazuri”.

