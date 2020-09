Premierul Ludovic Orban a mers la vot duminică dimineață, la ora 8, la secția din școala din Dobroiești, din județul Ilfov. Orban a stat la cioadă a aproape o jumătate de oră pentru a vota.

Șeful Guvernului a declarat că venise pregătot să aștepte mai mult la coadă înainte de a putea vota. De asemenea, acesta a precizat că regulile sunt respectate în secția de votare și i-a îndemnat pe români să meargă la vot și să respecte regulile d eprotecție instituite de autorități.

”Am votat pentru cei care îmi garantează că pot să îmbuntățească viața comunităților locale, pentru candidați care au proiecte serioase de dezvoltare a comunităților locale.

Sunt niște reguli de protecție care sunt necesare pentru a diminua la maximum posibil riscurile în desfășurarea procesului electoral. Eram pregătit să stau și mai mult”, a spus Orban.

Totodată, premierul a declarat că se așteaptă ca românii să se prezinte în număr mare la vot, chiar în condițiile în care alegerile din acest an se desfășoară pe fondul pandemiei de coronavirus. A văzut pe stradă un cerșetor cu un munte de bani în față. S-a apropiat de el și nu i-a venit să creadă când a aflat cine este

I-am rugat să aibă grijă să fluidizeze votul astfel încât durata de votare să fie cât mai mică. O dată la patru ani ne votăm primari, consilierii locali, consilierii județeni, președinții de consilii județene, e bine să participăm la această decizie pentru că de votul fiecăruia depinde cum va fi administrată comunitatea locală.

Regulile se respectă, numărul de persoane din secție se respectă, chiar au fost mai catoloci decât Papa. Astea sunt procedurile, am încercat să asigurăm reguli care să protejeze sănătatea oamenilor, ca cine merge la vot să nu se îmbolnăvească.

Mă aștept la o prezentă mare la vot, chiar în condiții de pandemie.

Totul este ca alegerile să se desfășoare corect, să se respecte regulile de protecție. Suntem pregîtiți să sancționăm dratic orice act de corupție electorală”, a declarat Ludovic Ornam lșa ieșirea din secția de votare”, a spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.