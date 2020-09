Prim-ministrul Ludovic Orban, președintele PNL, a susținut o declarație de presă alături de Nicușor Dan, duminică seară, după ce independentul s-ar fi impus în cursa pentru Capitală, potrivit rezultatelor exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

