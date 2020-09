Ludovic Orban: Bucureștiul are nevoie ca de aer de o administrație competentă, cinstită, care să respecte cetățenii. Soluția e Nicușor Dan (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că lupta cu PSD din București este una pe termen lung, constantă și plină de sacrificii. Acesta a precizat că Nicușor Dan și echipa sa de la PNL-USR/PLUS trebuie să câștige alegerile nu pentru ei, ci pentru Bucureștiul care are nevoie ca de aer de o altă administrație. Liderul liberalilor a mai spus că Dan este un candidat curat și cinstit, lucru demonstrat de faptul că nu i s-a găsit nicio problemă în ciuda tuturor eforturilor depuse de unii. În plus, Nicușor Dan „iubește Capitala și s-a bătut deja pentru bucureșteni, fără să aibă vreun pic de putere în administrație”.

„Bătălia cu felul de a face politică al PSD e o bătălie pe termen lung, constantă, care trebuie dusă în fiecare zi, cu mult curaj, cu mult caracter, renunțând la foarte multe tentații, punându-și în pericol imaginea, de multe ori și familia. Au ajuns în halul să se lege de mamele candidaților noștri, au ajuns în halul să inventeze calomnii despre candidați cinstiți, curați a căror viață e la vedere.

Bătălia cu acest fel mizerabil, cu această hazna politică este o bătălie pe termen lung. Noi trebuie să câștigăm pe 27 septembrie nu pentru noi, ci pentru București. Bucureștiul are nevoie ca de aer de o administrație competentă, de o administrație cinstită, care să respecte cetățenii.

Soluția e simplă. Chiar dacă unii spun de Nicușor Dan că nu are vocea suficient de puternică, că nu e suficient de înalt, că nu a avut cea mai potrivită replică în nu știu ce situație, soluția e Nicușor Dan. E o soluție extrem de bună pentru București cum nu a avut Bucureștiul în ultimii 30 de ani”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a mai ținut să precizeze că Nicușor Dan are un atu în plus - o echipă în spate cu adevărat competentă: „Nu e doar Nicușor Dan, care deja iubește Bucureștiul și s-a bătut deja pentru bucureșteni, fără să aibă vreun pic de putere în administrația Bucureștiului. Are o echipă și la Consiliul General, are o echipă și de primari de sector, are o echipă și la nivel guvernamental, care va sta alături de el și după parlamentare. Nicușor Dan are spiritul Bucureștiului, are cu adevărat viziunea pentru un București european al secolului XXI".

Orban a insistat că Nicușor Dan este un candidat cu adevărat curat, lucru demonstrat de faptul că nici televiziunile ostile nu au reușit să-i găsească vreo pată, oricât de mult s-au străduit: „Nu există altă soluție azi pentru a pune punct acestei nenorociri efectiv care a lovit Bucureștiul, nu de patru ani, de 12 ani de zile, de când PSD s-a înfipt în administrație și nu mai poate fi scos de acolo prin votul cetățenilor. Aseară am avut ședință de Guvern la 21.00 și, când am intrat în ședința de Guvern, a venit un cosnilier și mi-a spus: ”domnule, se întâmplă ceva la Antena 3!”. Era ”lovitura de grație”, ”bomba secolului”, ”bomba campaniei”. Am zis că cine știe ce cutremur se întâmplă... Stimați colegi, într-adevăr, Antena 3 a dat lovitura de grație... Gabrielei Firea! Pentru că au arătat, în ciuda disperării și a legăturii puternice care există între patronul Antenelor și Firea, că nu au ce să spună rău despre Nicușor Dan. Oricât de mult s-au străduit, oricâte anchete au încercat să facă. Să vii cu pedarda aia de care au râs până și obișnuiții de la Antena 3 arată foarte clar falimentul și lovitura de grație administrată știți voi cui”.