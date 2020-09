Premierul Ludovic Orban, prezent la Centrul de Comandă al MAI, a susținut o serie de declarații cu privire la alegerile locale din cursul zilei de astăzi, 27 septembrie.

Prim-ministrul a vorbit despre incidentele „minore”, înregistrate până acum, dar și despre măsurile pe care secțiile de voare le-au luat în contextul pandemie:

„Până acum au fost semnalate incidente, dar le-aș califica ca incidente minore, nu au fost incidente foarte grave, evident urmărim funcționarea tuturor mecanismelor electorale. Le-am adresat o solicitare, să aibă grijă în localurile unde sunt mai multe secții de votare, să fie fluxuri separate, astfel încât să se poată asigura o fluiditate a procesului electoral, pentru fiecare secție de votare, din cadrul unui centru de votare care cuprinde mai multe secții.

În general am văzut respectarea distanței fizice, portul măștii, dar în general am văzut că oamenii respectă regulile și este o prezență la vot semnificativă, iar noi îi încurajăm în continuare pe români să vină să decidă cine să conducă localitatea și județul”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Întrebat de către jurnaliști ce mesaj le transmite alegătorilor, prim-ministrul a declarat: „Am același mesaj, prezența la vot e foarte importantă, oamenii trebuie să participe la decizii. E o decizie fundamentală pentru evoluția localități în care trăiesc, se decide primarul, consiliul local iar oamenii trebuie să influențeze prin votul lor decizia, astfel încât să existe o garanție că localitățile să fie în dezvoltare și că în guvernarea localtă vor fi reprezentanți de calitate, care să ofere garanție pentru evoluția ascendentă a localității și județului și evident să respecte măsurile de protecție sanitară.

Cetățenii care au venit până acum respectă regulile, sunt foarte corecți, ceea ce este un lucru de apreciat. În modul în care s-a desfășurat până acum votul, din punctul meu de vedere nu există niciun risc de transmitere a virusuril în procesul electoral”, a explicat Ludovic Orban.

Întrebat despre numărul cazurilor de COVID-19 din România, dar și despre posibile restricții ce s-ar putea lua în următoarele săptămâni, la nivel local, Orban a precizat:

„Noi facem evaluări pe perioade, pe săptămână, e un trend crescător, dar nu este un tren crescător de la o zi la alta. Este un tren crescător de 150 – 200 de cazuri, care a fost în ultimele două săptămâni, dar trebuie să ținem cont de faptul că noi am dispus reluarea aproape a tuturor activităților economice, sociale, educaționale, culturale.

Din cauza creșterii numărului d einteracțiuni riscul de transmitere a crescut puțin, dar eu consider că situația este sub control și că nu există o creștere care să ne îngrijoreze. Suntem pregătiți să luăm orice măsuri pentru a asigura respectarea regulilor de protecție și tratarea pacienților”, a declarat Ludovic Orban.

Cu privirea la măsurile adoptate în plan local, precum purtarea obligatorie a măștii sau carantinarea anumitor localități, prim - ministrul Orban a detaliat:

„Dar noi avem deja reglementare în acest sens, la nivelul fiecărei localități, la nivelul fiecărui județ, acolo unde există o răspândire mai largă, pentru toate tipurile de activități, avem prevăzute măsuri care trebuie luate de Comitetele Județene Pentru Situații de Urgență. Noi avem în momentul de față bază legală, astfel încât să se ia măsuri până la carantinarea unei localități, dacă este necesară, adoptate toate reglementările. Toate Comitelele Județene pentru Situații de Urgență trebuie să urmărească evoluția și să ia toate măsurile necesare care se impun”, a precizat premierul.

