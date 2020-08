Ludovic Orban, despre campania electorală și procesul de votare: Dacă se respectă regulile, din punctul meu de vedere, riscul de transmitere a virusului este minim (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban este de părere că dacă regulile de protecție sanitară și distanțare vor fi respectate atât în timpul campaniei electorale, cât și în ziua alegerilor locale, atunci riscul de transmitere a noului coronavirus este unul minim. În acest context, șeful Guvernului a subliniat importanța ca mai ales candidații să țină cont de toate normele, pentru că astfel, spune Orban, vor da un exemplu comunităților din care fac parte, ceea ce va crește gradul de conformare a cetățenilor.

Întrebat duminică seara, la ”Dosar de politician”, ce garanții le dă alegătorilor că alegerile locale se vor desfășura în bune condiții, Ludovic Orban a răspuns: ”Noi am stabilit câteva reguli simple. În ceea ce privește desfășurarea campaniei, am obligat candidații și susținătorii lor să poarte mască, să nu facă campanie în grupuri mari, obligația de igienizare a mâinilor, mai ales în distribuirea materialelor. De asemenea, am limitat la maximum 100 de persoane adunările publice. Participanții trebuie să păstreze distanța fizică, să poarte mască. Dacă candidații sunt responsabili și respectă regulile, vor fi un exemplu pentru susținătorii lor și cred că asta poate să crească gradul de conformare al oamenilor”.

Cât despre ziua votului, Orban a declarat că Guvernul va adopta pe 15 septembrie, Hotărârea privind prelungirea stării de alertă, care va include și măsurile ce vor trebui respectate pe 27 septembrie, atunci când românii sunt așteptați la urne.

”În ceea ce privește ziua votului, asta vom reglementa în HG privind prelungirea stării de alertă, în data de 15 septembrie. (...) În primul rând, solicitarea de organizare a secțiilor de votare în locuri mai spațioase, purtarea măștii, limitarea numărului de persoane care să intre simultan în secția de votare, obligativitatea dezinfecției la intrare și la ieșire”, a precizat prim-ministrul.

De asemenea, întrebat dacă există riscul ca unii alegători să nu poată vota, Ludovic Orban a răspuns: "Nu cred. Vom stabili și spații de așteptare afară, cu păstrarea distanței fizice. Încercăm să fluidizăm procesul electoral, să nu apară mari aglomerații. Dacă se respectă aceste reguli, din punctul meu de vedere, riscul de transmitere a virusului în timpul campaniei și în cursul procesului electoral este minim".

Referindu-se la regula potrivit căreia, alegătorii vor trebui să își dea jos masca pentru câteva secunde pentru a putea fi identificați în secțiile de votare, Orban a precizat: ”Asta e principala problemă, încă ne gândim cum soluționăm această problemă. Acum e campionat de făcut buletine, sunt diferite mutări, se fac vize de flotant. A fost campionat”.

