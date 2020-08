Premierul Ludovic Orban a avut, joi, o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), Autorității Electorale Permanente (AEP) pe tema regulilor de protecție sanitară în campania electorală pentru alegerile locale, care sunt programate pentru data de 27 august.

Am avut o întâlnire cu Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, AEP, INSP pentru a defini regulile de protecție a sănătății pe perioada campaniei electorale și exercitării dreptului de vot de către cetățeni în ziua votului. Am discutat în detaliu despre regulile care trebuie impuse în perioada campaniei electorale, constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare, modul de desfășurare a votului, regulile care trebuie instituite pentru asigurarea dreptului de vot ale cetățenilor români care nu se pot deplasa, care sunt imobilizați la domiciliu, fie sunt infectați cu coronavirus. De asemenea, asigurarea dreptului de vot pentru persoanele pentru care s-a dispus carantinarea la domiciliu în urma anchetelor epidemiologice. (...) Vor fi asigurate măști pentru acei cetățeni care nu au masca la ei. Li se vor pune la dispoziție masca și substanțe dezinfectate pe parcursul exercității dreptului de vot. Îmi doresc să ajungă cât mai repede măștile pentru cei 2.300.000 de români care se încadrează în condițiile de le primi”, a declarat Ludovic Orban, la finalul ședinței.

Până vineri seară ar trebui să fie finalizat draftul de ordin comun al Ministerului Sănătății, MAI și AEP, care să cuprindă toate aceste reguli. Ulterior, acesta va fi trimis spre consultare către liderii formațiunilor politice, iar la începtul săptămânii viitoare ar putea fi adoptat, după cum a precizat premierul.

Tot joi, premierul a participat la o videoconferința cu prefecții și reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în gestionarea crizei sanitare.

"Am avut discuții cu directorii DSP, cu șefii de ATI. Am evidențiat în amănunt toate procedurile care se derulează, insistând asupra modului în care se lucrează, solicitând promptitudine. Toate procedurile care se derulează din momentul recoltării, transmiterea problelor și mai apoi transmiterea informațiilor către DSP-uri, dispunerea măsurilor în funcție de situație.SCADE VÂRSTA DE PENSIONARE, ÎN ROMÂNIA! VEZI LISTA CU JUDEȚELE ÎN CARE ROMÂNII VOR IEȘI MAI REPEDE LA PENSIE

Un accent deosebit pentru viteza de derulare a anchetei epidemiologice, astfel încât DSP sa poată lua deciziile de carantinare sau izolare la domiciliu a persoanelor care au intrat în contact cu cele infectate. Am discutat de creșterea capacității de tratare, asigurarea personalului disponibil pentru anchete", a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.