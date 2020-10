Ludovic Orban: Garantez susținerea noilor administrații ale Constanței. Noi vom fi parteneri ai administrației locale

Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, joi, la învestirea în funcție a primarului Constanței, Vergil Chițac, și a președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, că este convins că se va petrece o schimbare profundă în bine în administrarea municipiului Constanța.

Totodată, primul ministru garantează susținerea noilor administrații ale Constanței.

„Au făcut o alegere extrem de benefică. Sunt convins că se va petrece o schimbare profundă în bine în administrarea municipiului Constanța. Rigoarea, bunul simț, respectul față de lege și față de oameni, viziunea, dezvoltarea vor fi caracteristicile mandatului. Garantez susținerea noilor administrații ale Constanței și, de asemenea, susținerea unor proiecte de la nivel guvernamental pentru Constanța. Constanța are oportunități de dezvoltare foarte importante, are o poziție strategică extrem de importantă. Are o șansă la dezvoltare care sunt convins că va fi valorificată. Noi vom fi parteneri ai administrației locale”, a spus el, conform ct100.ro.

Ludovic Orban a precizat că Guvernul are proiecte importante, cum este drumul expres Constanța – Tulcea sau drumul Constanța – Mangalia, care ar putea fi construit chiar în regim de autostradă.

Totodată, premierul a spus că se vor face investiții și pentru a combate efectele secetei care afectează Dobrogea.

Orban a mai spus că și-a propus să finalizeze legăturile pe autostradă, cale ferată, dar și pe fluvial, între Portul Constanța și vestul României.

„Acest lucru va crește atractivitatea portului Constanța și a orașului și județului”, a menționat oficialul.