Ludovic Orban: În București, Nicușor Dan a depășit-o pe Firea și este candidatul care poate să o învingă. PNL și USR-PLUS beneficiază de susținerea a 53-55% dintre cetățenii municipiului București (VIDEO)

Liderul liberal Ludovic Orban spune că potrivit celor mai recente date, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS în cursa pentru Primăria Capitalei, are un ușor avans în fața Gabrielei Firea, candidata PSD, și o poate învinge pe aceasta.

”În București, Nicușor Dan a depășit-o pe Firea și este candidatul care poate să o bată pe Firea. Acum e ușor în fața lui Firea. (...) La București s-au unit formațiunile cu cea mai mare încredere și cu cea mai mare susținere electorală. PNL și USR-PLUS beneficiază de susținerea a 53-55% dintre cetățenii municipiului București”, a declarat Ludovic Orban, duminică seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

În ceea ce privește faptul că, în unele orașe ale țării cei de la USR-PLUS atacă PNL și candidații liberali, Orban avertizează că această atitudine nu poate aduce un câștig electoral pentru forțele de dreapta, iar singurii avantajați din aceste dispute vor fi cei de la PSD.

„Cei care își imaginează că pot câștiga voturi atacând primarii PNL și partidul nu înțeleg că nu pot să câștige voturi de la PNL atacând PNL. Adversarul nostru este PSD, trebuie să fie mai buni decât noi în bătălia cu PSD. La ora actuală, singura forță politică care poate să câștige în bătălia cu PSD este PNL. Orice atac împotriva PNL, de fapt, face un serviciu PSD.

La Constanța, Vergil Chițac este pe primul loc, este pe trend ascendent și va câștiga. Nu pot să înțeleg această strategie (a USR-PLUS – n.r.). Este o strategie perdantă. (...) Soluția ca să batem primarii PSD este concentrarea votului pe candidatul cel mai bine plasat. Asta trebuie să se întâmple peste tot”, a explicat președintele PNL.

Totodată, Ludovic Orban a precizat că alegerile locale reprezintă, în general o bătălie foarte grea, iar pentru PNL lupta este dificilă mai ales în zonele cu primari PSD în funcție.

”Cele mai grele alegeri sunt alegerile locale. Noi ne luptăm cu 28 de baroni roșii care sunt la butoane, au armate, în Teleorman cred că cel mai mare angajator e Direcția de Asistență Socială sau Spitalul Județean. În Vaslui, la Vrancea este la fel. Ne luptăm cu 1.600 de primari.​​​​, nu e simplu. În urbanul mic și în rural există foarte multe mijloace de influențare și de determinare a alegătorului să voteze într-un anume fel. Cei care se află la putere sunt avantajați în această bătălie”, a mai declarat șeful liberalilor.

Întrebat, în acest context, dacă PNL o să guverneze cu USR-PLUS după alegerile parlamentare, Orban a răspuns: ”Cel mai probabil, o formulă de guvernare este o formulă care îți rezultă. Cu PSD nu poți să guvernezi, cu PSD-ul mai mic (Pro România –n.r.), iar e foarte greu de guvernat. Partenerii noștri sunt cei care au fost în ultimii ani și alți posibili parteneri”.

