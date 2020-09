Ludovic Orban: În România nu sunt bani ca să crești pensiile cu 40%. Este cinism și ticăloșie să-ți bați joc de oamenii în vârstă

Premierul Ludovic Orban a vorbit în emisiunea de marți seară "Dosar de Politician" de pe B1 TV, despre modificările aduse de PSD la Ordonanța de rectificare bugetară, înainte de alegerile locale.

Liderul PNL a explicat că România nu își permite să plătescă pensii mai mari cu 40%, și alocații și salarii mai mari, motiv pentru care deficitul bugetar ar putea să sară de 10%. Mai mult, Orban a declarat că acestă mărire a fost făcută "numai electoral, ca să îi păcălească pe oameni".

"Domnule, toată lumea știe! Nu sunt bani. În România nu sunt bani ca să crești pensiile cu 40%, deci ei în modificarea Ordonanței de rectificare a Bugetului au dat bani și la pensionari, au dat bani și la profesori, au dat bani și la alocații, au dat bani și la mai știu eu ce, au dat bani pentru toți, crescând pe anul acesta deficitul 1,5%, adică să sară deficitul peste 10%, 1,7 anul ăsta și anul viitor cu 4,8% crește deficitul pe cheltuielile pe care le-au provocat ei. Adică la un deficit care ne va fi acceptat de Comisia Europeană, să spun, de 5,5 – 6%, că noi trebuie să ne îndreptăm gradul spre deficitul maxim acceptat în Tratatul UE, asta este regula, ei ne mai bagă 4,8. Păi, toată lumea știe că au făcut-o numai electoral, ca să îi păcălească pe oameni"

