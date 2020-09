Ludovic Orban: Nicușor Dan era deja profilat pe aceasta poziție de Primar General. Lumea care avea încredere în el. Mi s-a părut și că are și voință de a câștiga (VIDEO) 

Ludovic Orban a vorbit marți seară, în platoul B1 TV despre susținerea pe care i-a oferit-o în campania electorală candidatului la Primaria Capitalei, Nicușor Dan.

Premierul a declarat că era aproape sigur că acesta va câștiga alegerile pentru că bucureștenii îl cunoșteau și pentru a venit venit cu un program onest.

"N-a fost simplu să conving Partidul Național Liberal să accepte să susțină un candidat care nu e al partidului și să ajungem la un candidat comun care să fie sprjinit și de USR PLUS.

Nicușor Dan fusese desemnat prin votul tuturor membrilor USR ca și candidat la Primărie. Pe analizele noastre era evident că profilul lui este mult mai bun pentru că a fost practic la a treia candidatură. El a candidat prima dată independent, a luat 9%, după care din partea unui partid USB, proaspăt înființat... a scos un scor foarte bun, peste 26%.

Nicușor Dan era deja profilat pe aceasta poziție de Primar General lumea care avea încredere în el, trebuie să aibă încredere în tine că poți să fii un administrator bun, un bun primar. Din analizele pe care le-am făcut, Nicușor Dan întrunea aceste date, adică decizia pe acer am luat-o a fost bine gândită și fundamentată și era convins că USR Plus nu avea cum să nu-l susțină.

Era foarte bine profilat, plus că este un un om care, fără să aibă putere, a fost preocupat de problemele bucureștenilor, a apărat interesele bucureștenilor fără să aibă o poziție. Și asta a contat foarte mult. Mi s-a părut și că are și voință de a câștiga.

Mulți au zis ca în campanie că nu este suficient de înalt ca nu are vocea suficient de baritonală, că nu este vehement, dar e un om decent onest, de bun-simt care nu care n-a mințit, n-a promis lucruri nerealizabile, a fost foarte cumpătat. El practic a venit cu un program onest și a reușit să câștige in condiții extrem de dificile",a declarat Ludovic Orban.

Cum arată Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.