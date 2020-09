Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, a explicat că dacă liberalii nu ar fi ajuns la un consens cu USR-PLUS în ceea ce privește strategia electorală pentru București, „riscam să o mai lăsăm încă patru ani pe doamna Firea primar general”. Cât despre Nicușor Dan, câștigătorul cursei pentru Capitală, prim-ministrul spune că este un om „obsedat” de oraș, care a apărat interesele locuitorilor săi „chiar și atunci când nu avea nicio funcție”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.