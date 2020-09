Ludovic Orban: Pentru prima oară PNL a câștigat Primăria Oltenița, ceea ce e o victorie simbolică. Localitatea a fost subjugată de PSD timp de 30 de ani

PNL a câștigat în premieră Primăria Oltenița, a declarat premierul Ludovic Orban, care a catalogat momentul drept „o victorie simbolică”, având în vedere „cine e din Oltenița și faptul că Oltenița a fost subjugată PSD-ului 30 de ani”.

„Aşteptăm rezultate, procese-verbale, facem numărătoarea paralelă. Ce pot să vă spun e că am câteva veşti bune. O victorie simbolică am repurtat la Olteniţa, pentru prima oară PNL a câştigat Primăria Olteniţa, ceea ce e o victorie simbolică, ştiind cine e din Olteniţa şi faptul că Olteniţa a fost subjugată PSD-ului 30 de ani, deci e o victorie foarte frumoasă. De asemenea, avem informaţii că am câştigat la Giurgiu, sigur, aşteptăm procesele-verbale. Permanent primim date. Am câştigat la Tg. Jiu cu 50%. Am pierdut la Timişoara, ca să vedeţi că recunosc şi locurile în care nu am câştigat, nu poţi să câştigi peste tot. A bătut vânt de schimbare în Timişoara şi, deşi primarul nostru, Nicolae Robu, a făcut extrem de multe pentru Timişoara, timişorenii au decis alegerea unui candidat din partea USR PLUS”, a declarat Ludovic Orban, duminică seara, într-o intervenţie la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

Din analizele făcute, spune președintele PNL, liberalii pot câștiga între „18 și 23 de președinții de consilii județene”.

„Încă nu putem să anunţăm rezultate la nivel de consilii judeţene, dar din analizele noastre avem între 18 şi 23 de preşedinţii de consilii judeţene pe care le putem câştiga", a adăugat Ludovic Orban.