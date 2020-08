Ludovic Orban: Primarii PSD din Capitală au risipit banii. Primăria Generală pur și simplu i-a aruncat pe apa Dâmboviței (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii vin în fața bucureștenilor, la alegerile locale din 27 septmebrie, cu puternici candidați, echipe de specialiști pe diverse domenii și un portofoliu de proiecte. Orban a precizat că Bucureștiul se sufocă atât din punct de vedere al traficului, cât și al calității aerului, or Guvernul pe care îl conduce e într-un parteneriat cu Nicușor Dan, ceilalți candidați și echipele lor, pentru a rezolva aceste probleme

Duminică, Ludovic Orban a declarat că PNL vine în fața bucureștenilor cu proiecte de dezvoltare a Capitalei și cu echipe de specialiști. Acesta a susținut că multe investiții au bătut pasul pe loc și multe probleme au rămas nerezolvate în mandatul actualilor primari, care sunt de la PSD. Dar liberalii vor aduce schimbarea, odată ce vor câștiga alegerile.

„Sunt legat profund de București. Am fost viceprimar, am candidat la Primăria Generală, cunosc toate probleme. Am construit, împreună cu Violeta Alexandru (președinta PNL București), o echipă de oameni pregătiți, puși pe construcție, care vor să implemeteze proiecte fundamentale. Bucureștiul n-are plan de urbanism general și mafioții din spatele PSD vor să-l înlocuiască cu PUZ-uri care să satisfacă interese nelegtime și ca să distrugă fața Bucureștiului. Avem specialiști în urbanism, în educație, în sănătate, în investiții, în domeniul infrastructurii, mobilității urbane, calității aerului, în domeniul mediului.

Avem proiecte extrem de serioase, care țin atât de Consiliul General al Capitalei cât și de Guvern. Guvernul e în parteneriat pentru București cu Nicușor Dan, cu echipa de candidați și cu echipele de candidați la consiliile locale și la Consiliul General.

Avem de rezolvat probleme care bat pasul pe loc de foarte mult timp: probleme de trafic, investițiile pentru fluidizarea traficului. Deși s-au alocat zeci de milioane de euro pentru un sistem de management al traficului bazat pe semafoare inteligente, acesta nu funcționează și cred că n-a funcționat nicio zi în mandatul Gabrielei Firea.

Investiții care țin de punerea în practică a unui plan de mobilizate au fost blocate, întârziate sau nu a început. Bucureștiul se sufocă atât din punct de vedere al traficului, cât și al calității aerului, are probleme de infrastructură subterană și terană extrem de grave. Echipa PNL e la dispoziția Bucureștiului și are un întreg protofoliu de proiecte și e gata să le pună în practică alături de Nicușor Dan”, a declarat Ludovic Orban.

