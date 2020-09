Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la Botoșani, că recomandarea autorităţilor este ca persoanele care au simptome de coronavirus, chiar dacă nu au un test pozitiv, să se adreseze medicului de familie şi să ceară urna mobilă.

Ludovic Orban: Vom transmite urna mobilă la toate persoanele, dacă au simptome şi primesc un certificat medical, chiar dacă nu au un test

Mai exact, premierul a fost întrebat, la o conferință de presă, despre faptul că se va permite persoanelor cu febră să intre în secţia de votare şi a afirmat: ”Da, pentru că am impus obligativitatea portului măştii. Pericolul de transmitere, dacă porţi mască şi dacă-ţi dezinfectezi măinile, este aroape inexistent. După părerea mea nu exisră risc de transmitrere a virusului”.

Cu toate acestea, el a recomandat oamenilor cu simptome de SARS-CoV-2 să depună cerere pentru urna mobilă.

”Recomandarea noastră este ca persoanele care au simptome de Covid să apeleze la medicul de familie că pot să ceară urna mobilă, astfel ncât să nu fie obligat să sse deplaseze la secţia de votare. Noi vom transmite urna mobilă la toate persoanele, dacă au simptome şi primesc un certificat medical, chiar dacă nu au un test. Depun cerere de urnă mobilă şi vom deplasa urna mobilă”, a spus Ludovic Orban.

Acesta a mai precizat că la o secţie de vot sunt arondate între 500 şi 1.800 de persoane care au drept de vot, iar situaţiile de posibile persoane cu simptome sunt ”de ordinul zecilor”, scrie News.ro.

Nelu Tătaru: Persoanele cu temperatură de peste 37,3 grade vor avea cabine de vot separate

Amintim că persoanele care au temperatură de peste 37,3 grade sau simptomatologie respiratorie când vin să voteze la alegerile locale, organizate pe 27 septembrie, vor avea la dispoziţie cabine separate, potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul Sănătății Nelu Tătaru.

”Acum avem un ordin comun care stabileşte acele normele de aplicare şi desfăşurare a zilei alegerilor. Ţin să menţionez situaţii deosebite - situaţiile în care alegătorul vine şi prezintă la triajul observaţional, apoi epidemiologic acea temperatură peste 37,3. Va avea prioritate, va merge direct către o urnă şi o cabină de vot dedicată. Dacă până în acel moment n-a fost persoană febrilă sau cu simptome respiratorii, se alege una din urne, cea mai apropiată (...). Acea cabină de vot dedicată este cabina de vot în care vor merge din acel moment doar cei care vin cu simptomatologie respiratorie sau care prezintă febră. Acolo se va dezinfecta după fiecare participare a fiecărui votant care prezintă astfel de simptome”, a spus oficialul.

Totodată, Nelu Tătaru a menționat că utilizarea urnelor mobile vor fi folosite mai înainte pentru cei care nu au simptome de SARS-CoV-2.

Școlile, închise pentru mai multe zile, pentru a permite pregătirea secţiilor de votare şi dezinfectarea ulterioară a claselor

Ludovic Orban a declarat, vineri, că mai mai multe zile cursurile se vor desfăşura online pentru a permite pregătirea secţiilor de votare şi dezinfectarea ulterioară a claselor.

„Cu siguranţă va exista o decizie unitară. Am avut deja o discuţie, dar până nu luăm decizia şi cu consultarea tuturor factorilor, Autoritatea Electorală Permanentă, INSP, Ministerul Sănătăţii, nu vreau să vă dau acum un răspuns, dar cu siguranţă vor exista zile în care se va desfăşura activitatea şcolară online, nu se vor suspenda cursurile, ci se vor desfăşura online. Pentru că avem nevoie de cel puţin o zi pentru a pregăti localurile secţiilor de votare, în condiţiile în care ştiţi că multe localuri ale secţiilor de votare sunt în şcoli. De asemenea, vom avea nevoie de cel puţin o zi pentru a asigura dezinfecţia şi pregătirea claselor în care au fost secţii de votare pentru reprimirea copiilor”, a spus Orban.