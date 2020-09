MAI: Amenzi în valoare de 38.000 de lei, în prima parte a zilei de duminică, în urma neregulilor descoperite la vot (VIDEO)

Până duminică, la ora 14.00, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost primite 318 de sesizări referitoare la posibile contravenții sau infracțiuni electorale, dintre care 119 nu s-au confirmat, iar în cazul a 111 se fac în continuare cercetări, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. De asemenea, în primele șapte ore ale procesului de votare de la alegerile locale au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 de avertismente scrise și 34 de amenzi în valoare de 38.000 de lei.

Cele mai des întâlnite fapte contravenționale au fost legate de continuarea propagandei electorale, sfătuirea alegătorilor cu cine să voteze, fotografierea sau filmarea buletinului de vot. De asemenea, autoritățile fac cercetări cu privire la 37 de infracțiuni precum coruperea alegătorilor sau fraudă la vot.

În acest sens, reprezentanta MAI a dat mai multe exemple.

„Ca urmare a cercetărilor efectuate astăzi de către polițiștii din Măgurele, județul Ilfov s-a dispus măsura reținerii față de un bărbat care a oferit 200 de lei altor două persoane pentru a vota un anumit candidat.

Precizez ca în urma unei altercații produse între 2 candidați în fața unei secții de votare din Moldova Nouă, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

La o secție din orașul Tg. Secuiesc, un candidat a refuzat să poarte mască de protecție în secția de votare în timp ce își exercita dreptul la vot. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.800 lei. (...)

În Tuzla o femeie a îndemnat două persoane să voteze un anumit candidat la primărie. Persoana în cauză a fost identificată și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.400 de lei.

În București, prin apel 112 a fost sesizat faptul că pe două panouri video, amplasate în sectorul 5, ar rula clipuri cu conținut electoral. În urma verificărilor a fost identificat administratorul direcției ce gestionează panourile video și i s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.000 de lei. (...) La o secție de vot dintr-o localitate din Vâlcea membrii secției au înmânat unui număr neprecizat de persoane 14 buletine de vot în plus pentru alegerea primarului localităţii. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru fraudă la vot. (...)

Polițiștii din Hoghiz, județul Brașov, au fost sesizați cu privire la faptul că administratorul unei societăți comerciale dintr-o altă localitate, ar fi oprit mai multe cărți de identitate ca garanție pentru cumpărăturile făcute de anumiți clienți. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicarea exercitării drepturilor electorale”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI.

De asemenea, Monica Dajbog a precizat că, până la ora 14.00, și-au exercitat dreptul la vot 131 de persoane reținute sau arestate.

Pe parcursul zilei de duminică au existat și 25 de cazuri medicale, în București și alte 18 județe. Cele mai multe dintre acestea au fost „lipotimii, stări de amețeală sau traumatisme suferite în cădere în urma leșinului. Pentru 5 persoane, a fost nevoie de transport la spital, restul primind primul-ajutor la fața locului de la echipajele SMURD”, a mai precizat Monica Dajbog.

Procesul de votare la alegerile locale a început la ora 7.00. Secțiile de vot se închid la ora 21.00.

