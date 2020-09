MAI: Toate buletinele de vot pentru alegerile locale din 27 septembrie au fost tipărite. Materialele rămân sub pază

Toate buletinele de vot pentru alegerile locale din 27 septembrie au fost tipărite, a anunțat Ministerul Afacerilor interne, marți. În acest moment se mai desfășoară activități de preluare și depozitare în spații puse la dispoziție de instituțiile prefectului.

Toate materiale de vot vor rămâne sub paza efectivelor MAI până la preluarea lor de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare în ziua de dinaintea votului, urmând ca efectivele MAI să asigure respectarea măsurile de protecție la cele 18.794 de secții de votare.

Predarea ștampilelor de vot și a timbrelor autocolante către instituțiile prefectului s-a făcut în perioda 17-18 septembrie, se mai arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, toate sarcinile legate de pregătirile premărgătoare alegerilor au fost îndeplinite în termenul legal, conform calendarului aprobat de Guvernul României.

MAI a mai transmis că a luat toate măsurile pentru a nu exista nicio întârziere și pentru ca întreg procesul electoral să se desfășoare în condiții de legalitate și siguranță.

Nereguli în perioada campaniei elecorale. Ce amenzi s-au dat

MAI a transmis că de la începutul campaniei electorale au fost înregistrate 669 de sesizări privind evenimente electorale. 80 dintre acestea nu s-au confirmat, iar 268 sunt în curs de cercetare.

În principal, sesizările au vizat: distrugerea, deteriorarea sau murdărirea afișelor electorale ori a anunțurilor de propagandă electorală, nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de materiale de propagandă electorală, nerespectarea măsurilor de protecție sanitară dispuse în context electoral, nerespectarea hotărârilor birourilor electorale sau ale Autorității Electorale Permanente.Ca urmare, au fost aplicate 386 de amenzi, de peste 92 de mii de lei.

Alte 36 de persoane de persoane au fost sancționate pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară în context electoral.

Manifestări pe parcursul campaniei electorale

Ministerului Afacerilor Interne colaborează cu efective ale poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice pe întreaga perioadă electorală, în toată țara.

Până marți, au avut loc 1.160 de manifestări electorale în municipiul București și în alte 537 de localități. Nu au fost înregistrate evenimente de o gravitate deosebită, măsurile de ordine publică fiind asigurate de peste 3.300 de angajați ai MAI.