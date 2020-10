Marcel Ciolacu, despre rezultatul alegerilor pentru București: PSD are capacitatea să se remonteze după acest scor și să revină peste patru ani

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că partidul pe care îl conduce se poate remonta după scorul pe care l-a înregistrat la alegerile locale. Asta în condițiile în care, după patru ani în care a controlat Primăria Generală a Capitalei și toate cele șase primării de sector, în urma scrutinului din 27 septembrie, social-democrații au rămas cu un singur primar, Daniel Băluță, care a obținut un nou mandat în fruntea Sectorului 4. Ciolacu spune că PSD a înregistrat totuți cel mi bun scor politic în Capitală, rezultat care, în opinia sa, se datorează Gabrielei Firea.

Marcel Ciolacu: Am avut cel mai bun scor politic pe București

”Am avut cel mai bun scor politic pe București, acest lucru se datorează, în primul rând, Gabrielei Firea și echipei de la București. Avem o poziție solidă și în Consiliul General și la sectoare. Sectorul 5 a fost câștigat de domnul Piedone, Sectorul 3, de fostul coleg Robert Negoiță, Sectorul 4 de Daniel Băluță . Lucrurile nu sunt o înfrângere dezastuoasă. La Sectorul 1 sunt mari semne de întrebare în ceea ce privește numărarea voturilor. (...) Gabriela Firea are patru procente peste scorul politic, este unul dintre liderii care au tras partidul.

Realismul este că PSD a venit după pierderea a două alegeri – e adevărat că acum patru ani am câștigat toate sectoarele și Primăria Generală - și am avut un scor politic foarte bun. Se datorează în principal doamnei Gabriela Firea. PSD are capacitatea să se remonteze după acest scor și să revină peste patru ani”, a declarat Marcel Ciolacu, la TVR.

Marcel Ciolacu, despre Robert Negoiță: Nu exclud niciodată ca drumurile unor politicieni, la un moment dat, să se unească

Întrebat ce a împiedicat stânga să fie la fel de unită ca dreapta la alegerile locale pentru București, Marcel Ciolacu a răspuns: ”A existat o decizie a Pro România de a face o alianță cu un fost coleg”.

De asemenea, întrebat dacă în așteaptă pe Robert Negoiță să se întoarcă în PSD, liderul social-democrat a răspuns: „Nu cred că este posibil așa ceva în acest moment, dar asta nu înseamnă că nu putem avea un dialog. Am avut un dialog în ceea ce privește crearea unei majorități în Consiliu. În momentul acesta, matematic, nu putem crea această majoritate așa că vom vedea ce ne oferă viitorul. Nu exclud niciodată ca drumurile unor politicieni, cu scăpările fiecăruia, la un moment dat, să se unească".

Rezultate finale ale alegerilor pentru București

Potrivit rezultatelor finale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, Nicușor Dan, candidat independent, susținut de PNL și USR-PLUS, a câștigat alegerile pentru funcția a primar general al Bucureștiului, obținând 282.631 de voturi. Principala sa contracandidată, Gabriela Firea (PSD), încă primar în funcție, a fost votată de 250.690 dintre bucureșteni.

PSD, USR-PLUS, PNL şi PMP sunt singurele partide care au reușit să treagă pragul electoral pentru a intra în Consiliul General al Municipiului București, arată datele finale publicate luni de către Biroul Electoral Municipal. Prin urmare, în următorii patru ani, doar aceste patru formațiuni vor alcătui CGMB. În urma alegerilor locale din 27 septembrie, dar și a redistribuirilor, PSD a obținut 21 de locuri de consilieri generali, USR-PLUS - 17, PNL - 12, iar PMP - 7.