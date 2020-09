Marcel Ciolacu: Ludovic Orban a participat la mitinguri electorale după ce campania s-a terminat. PSD va depune plângeri la DNA (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, a anunțat, sâmbătă, că PSD va depune plângeri penale la DNA pentru că pemierul Ludovic Orban, care este și președintele PNL, a mers la mitinguri electorale în Dâmboviţa şi Giurgiu, după ce campania electorală s-a terminat. Ciolacu a mai precizat că PSD deja a reclamat PNL la Autoritatea Electorală Permanentă deoarece a continuat să folosească platforme online în scop electoral chiar și după ce perioada de campanie a expirat.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a acuzat pe premierul Ludovic Orban, care este și președintele PNL, că a încălcat legea, pentru că a participat la mitinguri electorale, deși campania se sfârșise.

„E inadmisibil ca un prim-ministru de țară europeană să încalce legea cu bună ştiinţă şi să se afle în campanie electorală, după ce campania electorală a luat sfârşit, ieri la orele 24.00”, a declarat Ciolacu.

El a mai spus că Ludovic Orban și colegii săi liberali au încălcat legea deoarece sunt disperați, știind că vor pierde alegerile.

„Niciodată în România nu s-a întâmplat aşa ceva, prim-ministrul să meargă în campanie electorală, după ce campania a luat sfârşit”, a mai precizat liderul social-democraților.

