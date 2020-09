Marian Oprișan a pierdut funcția de președinte al CJ Vrancea, după 20 de ani. Cătălin Toma, candidatul PNL, a câștigat cu 44,4% din voturi

Înfrângere dureroasă în județul Vrancea, unde Marian Oprișan, unul dintre ultimii "baroni" ai PSD de pe vremea când Adrian Năstase era premier, și președinte al Consiliului Județean de 20 de ani, și-a pierdut funcția, în fața oponentului PNL, Cătălin Toma.

După numărarea voturilor din 356 de secții (din totalul de 359 din județ), candidatul PNL-USR-PLUS, Cătălin Dumitru Toma, a câștigat președinția Consiliului Județean Vrancea, cu 44,4% din voturi (64.253 la număr), în vreme ce Marian Oprișan (PSD) a obținut doar 40,5% din voturi (58.566 la număr).

Din cei 311.406 de alegători care au fost pe lista permanentă în Vrancea, 156.117 s-au prezentat la vot (50,13%).

Marian Oprișan a pierdut funcția de președinte al CJ Vrancea / Rareș Bogdan: „E cea mai importantă victorie a PNL”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că liberalii au opținut la aceste alegeri locale cea mai importantă victorie din ultimii 30 de ani, dând exemplul situației de la Vrancea.

„Eu am tot spus că PNL va avea o victorie categorică, că va fi cea mai importantă victorie a PNL din ultimii 30 de ani. A fost o bună strategie. De la 7 președinți de CJ-uri am ajuns la peste 20, iar de la 1100 de primari se pare că depășim 1500.

După 24 de ani, Marian Oprișan e scos de PNL afară din Consiliul Județean. De asemenea am câștigat județul Constanța și ne batem pe municipiu. Vergil Chițac e pe primul loc, dar așteptăm numărătoarea. Am câștigat Iașul, orașul și județul. Am câștigat Bacăul, care de 30 de ani era la PSD”, a decarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

El a precizat că liberalii au mai câștigat Prahova, Bihor, Timiș, Ilfov, Giurgiu și au păstrat Cluj, Brașov, Sibiu, Alba, Arad.

Un dosar din 2014, în care era implicat Marian Oprișan, a fost clasat în 2020

Un dosar în care este implicat Marian Oprișan, fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, a fost clasat în 2020, deși a fost deschis în 2014.

DNA i-a deschis un dosar lui Marian Oprișan în anul 2014, iar apoi a declanșat împotriva sa operațiunea de interceptare și supraveghere. În paralel, Marian Oprișan a mai fost monitorizat și într-o altă speță, potrivit Lumea Justiției.

Astfel, într-o bună parte din cei șase ani de zile de la deschiderea speței soldate cu clasare, șeful CJ Vrancea a fost interceptat, supravegheat audio, video sau prin fotografiere, localizat și urmărit prin mijloace tehnice. DNA i-a transmis politicianului social-democrat că, în dosarul în care a primit clasare, au fost autorizate pe numele său măsuri de supraveghere tehnică și s-a stabilit că acestea îi vor fi aduse la cunoștință lui Marian Oprișan abia după terminarea urmăririi penale.