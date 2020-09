Marian Oprișan, prima reacție după ce a pierdut alegerile în Vrancea: "Am sufletul împăcat"

Marian Oprișan, baronul PSD învins în alegerile locale organizate duminică, a avut o primă reacție după ce a pierdut președinția CJ Vrancea. Marian Oprișan a postat luni un mesaj pe Facebook în care susține că pentru el lupta va continua.

Mesajul transmis de Marian Oprișan după ce a pierdut alegerile

"Dragii mei vrânceni, vă mulțumesc din suflet, tuturor!

Mulțumesc și mă înclin cu recunoștință în fața celor care ați avut încredere în mine și în proiectele mele și m-ați votat. Mulțumesc și celor care ați avut o altă opțiune și nu m-ați votat.

Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viață și carieră județului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat și am muncit cu toată forța și determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni și sunt mândru de tot ce am reușit să construiesc în Vrancea în ultimii ani. Îmi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am început să fie duse la bun sfârșit, pentru binele dumneavoastră.

Sunt convins că timpul va arăta justa valoare a oamenilor și a realizărilor fiecăruia.

Pentru mine, lupta continuă! Voi rămâne același OM, care va fi alături de vrânceni, le va reprezenta interesele și îi va ajuta, cu toată puterea. Așa să ne ajute Dumnezeu!".

ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

Marian Oprișan pierde, după 20 de ani, mandatul de președinte al CJ Vrancea

În judeţul Vrancea a fost o prezenţă la vot de 50.13% (156.117 voturi), scrie News.ro. După centralizarea a 98% din voturi, Cătălin Dumitru Toma, sustinut de PNL si USR-PLUS, a adunat 41.54% din voturi (63.209), iar baronul PSD Marian Oprişan a obtinut 37.9% din voturi (57.648). Cătălin Dumitru Toma are 43 de ani și este senator PNL din 2016.

Marian Oprișan, în vârstă de 55 de ani, era considerat unul dintre "greii" PSD, el fiind în partid încă din vremea FSN-ului lui Ion Iliescu, mai exact din 1990.

A fost președinte al Consiliului Județean Vrancea de 20 de ani, după ce anterior a fost vicepreședinte al CJ, timp de 5 ani.