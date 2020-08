Marian Vanghelie a dezvăluit cu cine e dispus să colaboreze dacă va câștiga un nou mandat la Primăria Sectorului 5 (VIDEO)

Marian Vanghelie a declarat, luni, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alexandru Rotaru, că, daca ar câștiga alegerile la Primăria Sectorului 5, ar vrea să colaboreze la Primăria Capitalei cu Călin Popescu Tăriceanu.

Mai exact, candidatul la funcția de primar al Sectorului 5, post pe care l-a mai ocupat și între anii 2000-2016, a spus că, dintre candidații pentru Primăria Capitalei, Marian Vanghelie ar vrea să colaboreze cu Călin Popescu Tăriceanu.

”Din candidații pentru Primăria Capitalei, Marian Vanghelie cred că ar vrea să colaboreze cu Călin Popescu Tăriceanu (...) Eu am realizat lucruri foarte mari pe guvernarea domnului prim- ministru Călin Popescu Tăriceanu. Am reușit să iau credite, să pot să termin apa, canal și asfalt, și m-a susținut domnul Călin Popescu Tăriceanu. Și m-au susținut și doi miniștri de Finanțe”, a menționat el.

