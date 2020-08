Marian Vanghelie, despre organizarea alegerilor locale: Guvernul trebuie să aibă o viziune de ansambul, să dea niște directive exacte. Președinții de Consilii Județene și primarii trebuie să știe exact ce face fiecare (VIDEO)

Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 al Capitalei și candidat pentru un nou mandat de edil, susține că Guvernul ar fi trebuit să pună la punct niște proceduri clare cu privire la organizarea alegerilor locale în contextul alegerilor locale, astfel încât la nivelul administrațiilor locale, fiecare să știe ce are de făcut.

”Guvernul trebuie să aibă o viziune de ansambul, să dea niște directive exacte și președinții de Consilii Județene, împreună cu primarii să știe exact ce face fiecare”, a spus Vanghelie, joi seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”.

Întrebat dacă, în cazul în care ar fi fost primar în funcție, ar fi dat măști gratuite celor care merg să voteze, Vanghelie a răspuns: „Dacă aș fi fost primar în funcție, aș fi făcut o licitație și aș fi dat măști gratuite la toți cei din zona socială, aproape 70% din sector, inclusiv familiile cu 3-4-5 copii. În acest moment, partea de sănătate este mai importantă decât orice, restul sunt povești. (...) Aceste lucruri se întâmplă în toate țările civilizate. (...) Trebuie să se creeze acele proceduri de sus până jos, complementar cu normele sanitare”.

