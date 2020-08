Marian Vanghelie și-a depus candidatura pentru Primăria Sectorului 5: Mă aștept să obțin 51% din voturi (VIDEO)

Marian Vanghelie și-a depus, luni, candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 5, post pe care l-a mai ocupat și între anii 2000-2016. În acest context, Vanghelie a vorbit despre ce a făcut ca primar în mandatele anterioare, precizând că a terminat 600 de blocuri, a făcut 700 de străzi, ”a terminat tot învăţământul” şi a reabilitat parcurile din Sector. De această dată, el susține că se așteaptă să obțină 51% dintre voturile locuitorilor din Sectorul 5.

”Putem să schimbăm lucrurile în Sectorul 5. (...) Astăzi, cu experiența mea de 15 ani, vă spun că am o imagine exactă față de Sectorul 5 și ce trebuie făcut. Trebuie să avem grijă de valorile pe care le avem, de bugetul pe care îl avem, să terminăm blocurile și să avem grijă de copii. Mă refer, în mod deosebit la cele două segmente – sănătatea copiilor noștri și a bunicilor noștri care este cea mai importantă și, în al doilea rând, educația copiilor. Am fost atașat de sistemul de învățământ și voi începe din prima zi să am o viziune despre ceea ce trebuie făcut în continuare pentru învățământ”, a spus Vanghelie.

Totodată, candidatul la Primăria Sectorului 5 a acuzat guvernul că nu a gestionat în mod eficient criza sanitară provocată de pandemia de coronavirus, motiv pentru care numărul infectărilor a crescut.

”Dar în primul rând o să fie sănătatea pentru că, cu această pandemie n-am dat seama că aproape nimeni din România nu mai înțelege cum să organizeze această țară și cum să nu-i facă pe români să dispere față de problemele cu care ne confruntăm. O pandemie care ne-a arătat că, din păcate, ne îmbolnăvim, dar avem un guvern care nu poate să explice ceea ce trebuie să facă românii și din acest motiv cred că ne confruntăm cu foarte multe cazuri. Evident că lucrurile sunt umflate, dar, pe de altă parte, le transmit tuturor bucureștenilor și românilor că boala există și trebuie să avem grijă.

M-am înscris în această cursă doar pentru că eu cred că trebuie shimbate lucrurile în această țară. Am mai bătut o dată toți politicienii din România când am candidat independent. Și când spun asta, mă refer și la dreapta, și la stânga. I-am bătut împreună cu Sectorul 5. Îi mai bat încă o dată. Și nu îi bat eu, îi bat cetățenii Sectorului 5 pentru că s-au sătutat de incompetența lor”, a mai spus Vanghelie. MAREA SURPRIZĂ! A venit sondajul care RĂSTOARNĂ TOATE CALCULELE înainte de ALEGERI

Întrebat ce scor se așteaptă să obțină, Marian Vanghelie a răspuns: ”La 51%. Așa cred. Am strâns 15.000 de semnături într-o săptămână, reacția este pozitivă”.

În cursa pentru funcția de primar al Sectorului 5 s-au mai înscris Daniel Florea (PSD), Cristian Băcanu (PNL), Lucian Iliescu (PMP), Cristian Popescu Piedone (PPU-SL).

Alegerile locale sunt programate pentru data de 27 septembrie. Scrutinul se va desfășura în condiții speciale în contextul epidemiei de coronavirus.

Tot luni, PSD a depus, luni, lista candidați pentru Consiliul General al Municipiului București. Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei și candidat pentru un nou mandat de edil al Bucureștiului, și-a prezentat echipa cu care intră în cursa electorală, precizând că aceasta este formată din personalități din mai multe domenii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.